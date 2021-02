Il Napoli fa il suo dovere e batte il Benevento, così la Fiorentina si tiene ancorata alla squadra di Inzaghi. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Continua ad allargarsi il gap tra le prime sette, destinate all’Europa, e tutto il resto della Serie A: con la vittoria del Napoli nel match delle 18 la squadra di Gattuso è salita nuovamente al sesto posto, a pari con la Lazio. Successo per 2-0 per gli uomini di Gattuso, che sono andati a segno con Mertens al 34′, al ritorno in campo dopo diversi mesi, e con un gol fortunoso di Politano a metà ripresa. Il Benevento resta così a quota 25, a pari merito con la Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 56, Milan* 49, Juventus*, Atalanta 46, Roma* 44, Lazio, Napoli* 43, Sassuolo*, Verona 35, Sampdoria 30, Bologna, Udinese 28, Genoa 26, Fiorentina, Benevento, Spezia 25, Torino* 20, Cagliari 18, Parma 15, Crotone 12.

*una partita in meno