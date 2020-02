Il Napoli fa un’offerta importante al Brescia per Tonali, ma la risposta di Cellino sa di monito anche per la Fiorentina

Secondo quanto riferito da Il Mattino il Napoli sarebbe tornato alla carica per il gioiello del Brescia Sandro Tonali, centrocampista cercato più volte anche dalla Fiorentina. Il presidente dei partenopei De Laurentiis avrebbe ammirato il giocatore anche nell’ultima gara giocata contro le “Rondinelle” venerdì sera, tanto da arrivare ad offrire cifra mostruosa ben 45 milioni di euro per il suo cartellino. Il presidente del Brescia Cellino ha confermato che per meno di 80 milioni Tonali non parte, nonostante gli agenti del giocatore abbiano più volte parlato con il club azzurro. Una cifra davvero esorbitante, che farebbe così vacillare anche la Fiorentina se mai vorrà provare a fare successivamente un’altra offerta per il promettente regista.