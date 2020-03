“Il Napoli ha scelto Castrovilli… e ha già avviato i contatti con un altro centrocampista che piace anche alla Fiorentina”

Il giornalista Paolo Paganini ha parlato a Kiss Kiss Napoli in merito al centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli: “Su di lui ci sono Inter e Napoli. In particolare gli azzurri vorrebbero prenderlo per sostituire Allan o Fabian Ruiz, visto che uno dei due partirà. Il club partenopeo però ha messo gli occhi anche su Bonaventura (accostato anche alla Fiorentina, ndr), facendo leva sul buon rapporto con il procuratore Raiola. I contatti tra le parti sono già avviati”.