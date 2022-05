Il Napoli incontra l’agente di Meret, il contratto è in scadenza e vuole la titolarità. Possibile addio a fine stagione?

Come riportato da Sky Sport, il Napoli ha incontrato Federico Pastorello, agente di Alex Meret. Il portiere classe 1997, per gran parte delle ultime stagioni, si è ritrovato a fare il vice di David Ospina ma, per il futuro, non accetterebbe più un dualismo del genere. La cosa certa è che Ospina non rinnoverà il proprio contratto con la società di De Laurentiis.

Se il Napoli deciderà di puntare sul portiere azzurro come titolare, allora Meret sarebbe anche disposto a rinnovare. In caso contrario sceglierebbe di andare via, avendo il contratto in scadenza nel 2023. La Fiorentina ci potrebbe pensare, dato che è alla ricerca di un portiere giovane e visto anche il tramonto dei rapporti con Bart Dragowski. Intanto, il Napoli sta pensando a Salvatore Sirigu come secondo portiere d’esperienza per la prossima stagione.