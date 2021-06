Il Napoli, le maglie e…una vera e propria rivoluzione!

Rivoluzione del Napoli per quanto riguarda le maglie da gioco per la prossima stagione. Tifosi azzurri e commercianti sono in attesa di annunci ufficiali da parte della società. Il Corriere dello Sport riferisce quanto segue: “Nella prossima stagione le maglie saranno prodotte direttamente dal club azzurro e non da uno sponsor tecnico, e l’intero kit ufficiale sarà disegnato da Giorgio Armani. De Laurentiis, insomma, abbatte l’ennesimo muro dando vita a una nuova frontiera”.

“Il club, in sintesi, vestirà il proprio marchio, il marchio Napoli, occupandosi direttamente sia della produzione, già affidata alla Onis Swiss, sia della distribuzione, e gestendo così senza ulteriori passaggi anche questa finestra del merchandising. La principale. Il tutto, con lo stile Armani”, si legge sul noto quotidiano sportivo. La distribuzione sarà affidata a Valentina De Laurentiis figlia del presidente, che lavora da tanti anni nel campo della moda.