Il Napoli molla la presa su Sarri? De Laurentiis offre un triennale importante a un altro allenatore di Serie A

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com il Napoli di De Laurentiis avrebbe proposto a Simone Inzaghi, attualmente allenatore della Lazio, un contratto triennale a circa 4 milioni netti a stagione per sostituire Gattuso il prossimo anno. Attualmente non c’è alcuna apertura da parte del tecnico biancoceleste, ancora molto concentrato sulla stagione in corso. Anche Lotito però ha offerto il rinnovo al suo allenatore. Che il Napoli possa mollare la presa su Maurizio Sarri, noto obiettivo della Fiorentina per la prossima stagione?