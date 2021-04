Il Napoli non fa scherzi e batte il Torino lasciandolo a meno tre dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18.30 si giocava la partita tra Torino e Napoli, molto importante sia per la corsa Champions che per la lotta salvezza. A differenza della Roma ieri contro il Cagliari, la squadra di Gattuso non ha deluso i pronostici e si è imposta con il punteggio di 2-0.

I gol sono arrivati entrambi nel primo tempo nel giro di due minuti, per mano prima di Bakayoko con un gran tiro dalla distanza e poi di Osimhen in contropiede. Il Napoli appaia dunque Juventus e Milan al quarto posto, mentre il Torino rimane a meno tre dalla Fiorentina al pari di Cagliari e Benevento.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 79, Atalanta 68, Milan, Juventus, Napoli 66, Lazio* 58, Roma 55, Sassuolo 52, Sampdoria 42, Verona 41, Udinese 39, Bologna 38, Genoa 36, Fiorentina 34, Spezia 33, Benevento, Cagliari, Torino* 31, Parma 20, Crotone 18. (* una partita da recuperare)