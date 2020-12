Il Napoli non fa sconti per Milik: Fiorentina e altre due squadre alla finestra

Il futuro di Arkadiusz Milik è ancora avvolto nel mistero e il suo agente nei giorni scorsi ha incontrato il Napoli per cercare di trovare una soluzione per liberare il proprio assistito prima del termine della stagione. Il contratto del polacco scadrà a fine stagione e sarà libero di accasarsi dove preferisce. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus continua a pensarci e sullo sfondo ci sono anche Roma e Fiorentina, oltre ad alcuni club di Premier League.

Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, non farà sconti: per il cartellino di Milik il presidente azzurro chiede 18 milioni di euro, non uno in meno. Per questo è complicato che possa essere trovata una soluzione, visto che dal 1 febbraio il centravanti potrà firmare a zero per il suo prossimo club. E in quest’ultimo caso, è molto difficile che possa essere la Fiorentina la futura squadra del polacco.