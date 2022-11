Il Napoli non si ferma: Empoli battuto con Lozano e Zielinski. Udinese e Spezia si dividono la posta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Appena terminati i due anticipi del turno infrasettimanale della quattordicesima giornata di Serie A. La capolista Napoli ha consolidato la propria posizione superando 2-0 al Maradona l’Empoli. I gol di Lozano su rigore guadagnato da Osimhen per un fallo di Marin e del subentrante Zielinski, con la classica rete dell’ex. Quota 38 punti per la squadra di Spalletti.

Nell’altra sfida Spezia ed Udinese si dividono la posta. Termina 1-1 in Liguria: al gol di Reca risponde Lovric. Due traverse, una per parte, di Verde per lo Spezia e di Walace con una botta pazzesca nel finale per l’Udinese. in piena zona retrocessione, Udinese a ridosso della zona Europa, all’ottavo posto.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 38, Milan 29, Atalanta 27, Lazio 27, Juventus 25, Roma 25, Udinese 24, Inter 24, Torino 17, Salernitana 17, Bologna 16, Fiorentina 16, Sassuolo 15, Empoli 14, Monza 13, Spezia 10, Lecce 9, Sampdoria 6, Cremonese 6, Verona 5.