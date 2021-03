Il Napoli pensa a rifare il look alla difesa e ha in mente anche Milenkovic

In casa Napoli si sta pensando ad un deciso cambio di volto per quanto riguarda il gruppo squadra, reduce da un ciclo molto lungo sotto la guida dei vari Benitez, Sarri, Ancelotti e Gattuso. Diversi volti nuovi dovrebbero arrivare soprattutto in difesa e tra gli obiettivi dei partenopei c’è anche Nikola Milenkovic, secondo quanto riportato da Repubblica. Da Napoli andrà via quasi certamente infatti Koulibaly e il serbo è una delle opzioni per rimpiazzarlo, Fiorentina permettendo.