Il Napoli perde Mertens: torna in campo contro la Fiorentina?

Oltre al danno, anche la beffa. Mercoledì il Napoli ha perso contro l’Inter nonostante una partita praticamente dominata: inoltre, i partenopei hanno perso anche Dries Mertens per infortunio. Il folletto belga ha accusato un trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. La prognosi, come si legge sulle pagine de Il Mattino, è di tre settimane tra il periodo di riposo assoluto e l’inizio della rieducazione.

Per Mertens è cominciata una corsa contro il tempo in vista della Supercoppa italiana contro la Juventus, in programma il 22 gennaio a Reggio Emilia contro la Juventus. Se tutto andrà per il meglio, l’attaccante tornerà a disposizione tra un mese. La sua presenza nella partita contro la Fiorentina, che si giocherà il 17 gennaio e sarà l’ultima per il Napoli prima della sfida ai bianconeri, è in forte dubbio.