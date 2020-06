Il Napoli punta la difesa viola ed offre Ghoulam. Ma le richieste della Fiorentina per Milenkovic e Pezzella sono altre…

Il mercato entra nel vivo. Secondo quanto riporta La Nazione, il Napoli è interessato al duo difensivo gigliato Pezzella-Milenkovic e la strategia degli azzurri è quella di proporre uno scambio, ingolosendo la Fiorentina con Ghoulam. I dirigenti viola da quell’orecchio non ci sentono. Chi vuole gli alfieri viola deve entrare nell’ottica di sborsare almeno 20 milioni per l’argentino (ecco perché il Valencia ha preso tempo) e 35 per il serbo.



0 0 vote Article Rating