Il Napoli punta Marcos Senesi, ma la trattativa è complicata. L’ex obiettivo della Fiorentina affascinato dalla città di Maradona

Mentre la Fiorentina è alle prese con la questione Milenkovic, le altre squadre di Serie A lavorano per trovare gli innesti giusti nel reparto arretrato. Il Napoli infatti ha messo gli occhi addosso a Marcos Senesi, difensore argentino che anche aveva attenzionato nel corso dei mesi scorsi.

La trattativa per il giocatore del Feyernoord appare molto complicata. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il centrale argentino si è detto disposto a trasferirsi nella città che è stata e resterà di Maradona. Il problema è il costo del cartellino, valutato dal club olandese tra i 12 e i 15 milioni. Giuntoli ha chiesto il giocatore in prestito, un’ipotesi molto remota, ma lui spera di riuscire a convincere il Feyenoord.