Il Napoli si prepara a perdere Koulibaly e per sostituirlo punta forte su un difensore della Fiorentina

Il prossimo mercato sarà molto delicato per la difesa della Fiorentina. Le vicissitudini con Ramadani hanno tolto sicurezze in merito alla permanenza di Milenkovic, ma il serbo non è l’unica incognita. Anche German Pezzella, decisamente in ripresa dopo il lockdown, gode infatti dell’interesse di diversi club. In testa c’è il Napoli, che punta proprio l’argentino per sostituire il partente Koulibaly. Secondo il tabloid inglese “The Indipendent“, infatti, il difensore azzurro è conteso tra City e United e probabilmente approderà in uno dei due club di Manchester. Va da se che il Napoli dovrebbe subito rimpiazzarlo, e per farlo vorrebbe puntare su un giocatore d’esperienza che conosca già il nostro campionato. Pezzella da questo punto di vista è il candidato perfetto, e la Fiorentina dovrà impegnarsi per non perdere il proprio capitano.

