Il Napoli travolge la Lazio e a quota 21 si crea un gruppone con dentro anche la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è chiusa un’amarissima 14esima giornata di Serie A per la Fiorentina, con il posticipo tra Napoli e Lazio e il trionfo dei partenopei per 4-0. Una serata fantastica per Dries Mertens, a segno con una doppietta ne primo tempo, subito la rete di Zielinski al 7′. A pochi minuti dalla fine un altro gol splendido da parte di Fabian Ruiz, con un bel sinistro da fuori.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli 35, Milan 32; Inter 31; Atalanta 28; Roma 25; Lazio, Fiorentina, Juventus, Bologna 21; Verona, Empoli 19; Sassuolo 18; Torino 17; Udinese, Sampdoria, Venezia 15; Spezia 11; Genoa 10; Cagliari, Salernitana 8.