Il Napoli vince con la Fiorentina e tiene la Juve di Chiesa fuori dalla zona Champions. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E’ finita 2-0 al ‘Franchi’ nel lunch match della 37esima giornata, con le reti di Insigne e l’autogol di Venuti, su tiro di Zielinski. Una sconfitta che per la Fiorentina non ha alcun impatto ma che vale per il Napoli per tornare davanti alla Juventus in zona Champions League.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 88, Atalanta 78, Napoli 76, Milan, Juventus 75, Lazio* 67, Roma 61, Sassuolo 56, Sampdoria 46, Verona 43, Udinese, Bologna 40, Genoa, Fiorentina 39, Spezia 38, Cagliari 36, Torino* 35, Benevento 31, Crotone 21, Parma 20. (* una partita da recuperare)