Il Napoli vince contro il Sassuolo che si vede annullare quattro gol. I neroverdi restano raggiungibili dalla Fiorentina. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Il Napoli vince nell’anticipo del sabato sera in casa contro il Sassuolo per 2-0. A segno Hysaj nel primo tempo e Allan in pieno recupero, ma il dato da evidenziare è rappresentato dai quattro gol siglati dagli ospiti e tutti annullati poco dopo. La squadra allenata da Gattuso sale così a quota 59, a una sola lunghezza dal Milan sesto in classifica, mentre quella di De Zerbi resta a 48 con soltanto cinque punti in più sulla Fiorentina.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 80, Inter 76, Atalanta 75, Lazio 72, Roma 61, Milan 60, Napoli 59, Sassuolo 48, Verona, Parma 46, Bologna, Fiorentina 43, Cagliari 42, Sampdoria 41, Udinese 39, Torino 38, Genoa 36, Lecce 32, Brescia 24, Spal 19.