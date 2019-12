Il Napoli vince in extremis e il Sassuolo rimane in scia della Fiorentina. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Il posticipo della Domenica sera vedeva in campo Sassuolo e Napoli al Mapei Stadium. Il punteggio finale è stato di 2-1 per i partenopei con Allan e Elmas (in gol all’ultimo minuto) che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio di Traorè.

Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A: Juventus, Inter 42, Lazio 36, Roma 35, Atalanta 31, Cagliari 29, Parma 25, Napoli 24, Bologna, Torino, Milan 21, Verona, Sassuolo 19, Udinese 18, Fiorentina 17, Lecce, Sampdoria 15, Brescia 14, Spal 12, Genoa 11.