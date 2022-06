“Il Napoli voleva spendere 35 milioni qualche anno fa per acquistare Bernardeschi. Adesso lo sta trattando e può prenderlo a costo zero”

Il giornalista napoletano Valter De Maggio è intervenuto su Radio Kiss Kiss parlando delle voci che accosterebbero l’ex Fiorentina Federico Bernardeschi alla squadra allenata da Luciano Spalletti: “Il Napoli quando Bernardeschi vestiva la maglia viola, voleva spendere addirittura trentacinque milioni di euro per acquistare il trequartista dalla squadra gigliata. Ma non se ne fece più nulla perché arrivò la Juventus e lo comprò per quasi quaranta milioni dal club che era gestito dalla famiglia Della Valle. E’ sempre piaciuto al presidente azzurro”.

E ancora sul giocatore in uscita dalla Juventus: “Ieri De Laurentiis ha ammesso la trattativa, Bernardeschi gli piace moltissimo e lo sta trattando di persona. D’altronde il calciatore ha grande valore e potrebbe rilanciarsi alla grandissima con un allenatore come Spalletti pronto a farlo giocare nel suo ruolo ideale. Il Napoli voleva spendere 35 milioni qualche anno fa per acquistarlo, adesso lo sta trattando e può prenderlo a costo zero, sarebbe un buon affare per il club partenopeo”