Il Newcastle non molla Vlahovic: nuova richiesta in arrivo per gennaio?

Secondo alcuni media inglesi l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, rimasto in viola dopo le tante voci della scorsa sessione di mercato, è entrato nel mirino del Newcastle. Il club inglese ci aveva già provato come emerso nei giorni scorsi, ma pare che lo stesso patron Commisso abbia risposto con un deciso no a questa e alle altre offerte. In ogni caso a gennaio dall’Inghilterra arrivano le voci di nuovo assalto per il centravanti serbo. Resta quindi da capire quale sarà il futuro del giocatore, ma molto dipenderà dalle prossime gare. Altrimenti l’esperienza in un campionato molto fisico e tattico come la Premier League, magari anche soltanto in prestito, potrebbe servire a farlo crescere sul campo per poi tornare in viola molto più completo sotto vari aspetti di quanto visto fino ad ora.

