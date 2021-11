Il Newcastle non vuole mollare la presa su Vlahovic, ma la cifra chiesta dalla Fiorentina per gennaio…

Secondo quanto riporta The Sun il Newcastle non è intenzionato a mollare la presa su Dusan Vlahovic. Il club inglese, dopo aver cambiato proprietà ed essere passato sotto la gestione del fondo saudita PIF, è ancora il fanalino di coda della Premier League. Difficile che la società possa trovare rinforzi sul mercato dalle dirette concorrenti inglesi e starebbe guardando all’estero. Alcuni osservatori avrebbero seguito l’attaccante della Fiorentina durante il suo ritiro con la Serbia.

La cifra chiesta dalla società viola per cedere il suo numero 9 a gennaio è reputata troppo alta al momento, ma il Newcastle non vuole mancare alla possibile asta per Dusan Vlahovic.