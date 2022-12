Il Nizza cerca un altro ‘furto’ in casa Empoli e su un altro obiettivo viola come Parisi

Obiettivo o suggestione di fine mercato estivo, Fabiano Parisi è rimasto solo nei sogni della Fiorentina perché poi la società viola ha preferito rinunciare ad un affare che poteva coinvolgere Zurkowski. O forse è stato proprio l’Empoli a dire di no, sperando di accrescere il valore del suo terzino sinistro per poi venderlo a club più facoltosi. E poco oltre confine c’è chi con i giovani empolesi fa poche chiacchiere e molto sul serio: si tratta del Nizza. L’estate scorsa il ‘fiorentino’ Viti è già migrato sulla Costa Azzurra e secondo Calciomercato.com, lo stesso Parisi potrebbe seguirlo. La base d’asta è sui 10 milioni ed è chiaro che aumentando la concorrenza, il costo non può che aumentare, qualora la Fiorentina ci ripensasse.