Il no ai soldi del Brighton e un rinnovo senza fretta: tra la Fiorentina e Kouame c’è anche un’opzione per allungare il rapporto

Doveva essere un esubero in estate, e lo era, ma dopo due mesi e mezzo di stagione è diventato quasi un imprescindibile: Christian Kouame è di gran lunga il migliore del gruppo viola fin qui, tra gol ed assist ed un minutaggio via via crescente, grazie anche ai problemi di Sottil e Gonzalez. Il Tirreno racconta quelle che sono state le premesse della sua ‘esplosione’ e cioè la ricca offerta estiva da parte del Brighton, a cui la Fiorentina ha saputo dire no, specialmente dopo la gara col Napoli. E come accade ogni volta che un giocatore si rende protagonista per un certo periodo di tempo, la testa va subito al contratto e alla scadenza: il 30 giugno 2024 è ancora abbastanza lontano per doversi preoccupare anche perché tra la società e l’attaccante c’è un’opzione per poter prolungare fino al 2025 il rapporto. Chiaro che almeno di questo, qualora Kouame dovesse continuare a rendersi protagonista, si inizierà a parlare eccome.