Il “no” allo United a gennaio per puntare all’Europa e sognare in Champions: adesso il Villareal può lasciar partire Pau Torres

Pau Torres, stavolta per davvero, saluterà il Villareal. Il difensore spagnolo, secondo Cadena SER, si unirà alla corte del Manchester United per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Gli agenti del giocatore sono volati in Inghilterra in queste ore, per trattare con i Red Devils e trovare un accordo.

Accordo che invece era saltato a gennaio, quando lo United aveva presentato al Villareal un’offerta altrettanto importante ma si era visto dire di no. Questo perché il club spagnolo, ancora in corsa in Champions e in lotta per l’Europa in campionato, non voleva privarsi di uno dei suoi migliori giocatori a metà stagione.

Una situazione che, all’inverso, in un certo seno potrebbe richiamare quella della Fiorentina con Vlahovic. Il Villareal ha agito diversamente da Commisso, sebbene occorra sottolineare che il contratto di Torres aveva una scadenza (2024) più lontana di quella dell’attaccante serbo.