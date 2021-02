Il no di Commisso al restyling del Franchi: tutto nelle mani di Nardella

“Credevo che il comune di Firenze mi avrebbe lasciato fare qualcosa visto che si parla di stadio ormai da tanti anni. Mercafir era solo una buffonata, perché volevano solo i soldi di Rocco. Adesso siamo tornati al Franchi ma la sovrintendenza non ci ha fatto fare quello che volevamo fare e Commisso non metterà denaro su questo stadio”.

Nel corso dell’intervista ieri, Rocco Commisso è stato fin troppo chiaro. Le parole del presidente della Fiorentina non lasciano spazio a dubbi: il club viola non aiuterà il comune di Firenze e il sindaco Nardella per il restyling del Franchi. Sicuramente a livello economico, da valutare invece se le parti potranno sedersi ad un tavolo per valutare quali vantaggi potrà ottenere la società gigliata dalla ristrutturazione dell’impianto di Nervi. Quel che è certo è che Nardella dovrà fare tutto da solo, a cominciare dalla ricerca dei soldi necessari per intervenire sul Franchi e trasformarlo in un impianto moderno e funzionale. Un compito certamente non facile, ma di cui il sindaco si è voluto assumere la piena responsabilità”.