Il nodo irrisolto chiamato centrocampo. Pradè e le soluzioni cercate attraverso il mercato: I tentativi buoni…e quelli andati a vuoto

Il centrocampo della Fiorentina continua ad essere uno dei punti deboli della squadra. C’è Castrovilli a tenere su la baracca ed è sicuramente questa la nota lieta della stagione. Ma per il resto c’è poco da stare allegri.

Il club viola ha fatto diversi tentativi per allestire una linea mediana competitiva. Prima di arrivare a Badelj e Pulgar, due giocatori che sono considerati come doppioni tra di loro da Iachini, Pradè aveva provato ad inserire elementi di un certo peso come De Rossi (finito poi al Boca Juniors) e Nainggolan (andato al Cagliari).

In gennaio c’è stata la necessità di ritornare sul mercato e questa volta la scelta è caduta su Duncan, acquistato dal Sassuolo, e su Agudelo, che verrà monitorato e fatto crescere. Basteranno questi ‘cerotti’ per far guarire definitivamente il malato?