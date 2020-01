Il nome che infiamma il mercato della Fiorentina. Peccato per quella limitazione stagionale

Duncan, Bonifazi, lo stesso Cutrone, sono tutti nomi di giocatori interessanti ma che non riescono ad accendere l’entusiasmo dei tifosi. Con Sofyan Amrabat la Fiorentina sale sicuramente di livello, perché parliamo di un giocatore trattato da diversi top club, perché è indubbiamente la rivelazione di questa stagione (al pari di Castrovilli) e perché gioca in un ruolo chiave in cui la formazione viola ha palesato diversi problemi.

Il giocatore ideale per rilanciare ulteriormente questa piazza se non fosse per quella limitazione che blocca il suo passaggio ad un’altra squadra nel corso di questa finestra di mercato. Amrabat infatti ha già giocato con il Bruges e con il Verona e quindi, per regolamento, non può vestire una terza maglia, almeno fino al termine di questo campionato. Però, ciò non toglie che lo puoi già prendere per la prossima stagione, facendo un’operazione importante in prospettiva.