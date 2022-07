Il nome di Pulgar riprende quota in casa Flamengo: pronta l’offerta alla Fiorentina

Continua a tenere banco la questione Pulgar, con la Fiorentina che sta cercando di venderlo per poter fare spazio a Dodô. Sul tema si è espresso su Twitter Venê Casagrande, giornalista brasiliano di O Dia: “Il nome di Erick Pulgar ha ripreso quota in casa Flamengo. Il club sta trovando difficoltà nel concludere l’affare Wallace, a causa dei costi troppo alti, e così farà un’offerta per il centrocampista della Fiorentina“.

O nome de Erick Pulgar voltou a ganhar força no Flamengo. Com dificuldades de contratar Walace (valor ainda é entrave), a diretoria rubro-negra vai realizar oferta pelo volante chileno da Fiorentina. — Venê Casagrande (@venecasagrande) July 27, 2022