Il nome di Pulgar torna di moda in Spagna: c’è una squadra che è tornata sulle sue tracce per gennaio

Si presenta una nuova opportunità per il mercato in uscita della Fiorentina. Dopo le voci della scorsa estate il tecnico cileno del Betis Siviglia, Manuel Pellegrini, starebbe monitorando il centrocampista e suo connazionale in forza alla Fiorentina, ovvero Erick Pulgar.

La testata online iberica GolDigital riferisce infatti che la priorità del tecnico è disporre da gennaio di un nuovo centrocampista che possa giocare davanti alla difesa. Ecco perché il nome di Pulgar sarebbe tornato di moda in quel di Siviglia, che in maglia viola tra infortuni e concorrenza a centrocampo sta giocando pochissimo in questa stagione. Il portale riferisce anche che il suo valore di mercato è sceso sotto i 10 milioni di euro e il Betis sta riflettendo sul da farsi per dare il via alla trattativa.