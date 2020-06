Il nome presente in tutti gli schemetti di Iachini e degli uomini mercato della Fiorentina

C’è una curiosità che riguarda il centrocampista della Fiorentina, Alfred Duncan, la riporta stamani La Gazzetta dello Sport. Si narra che in ogni foglio ed in tutti gli schemetti con le varie ipotesi di formazione viola presenti sulle scrivanie di Iachini e degli uomini di mercato, il nome dell’ex Sassuolo fosse presente negli undici. A prescindere dai moduli, dalle scelte e dalle necessità, in mezzo al campo è sempre stata la prima scelta della Fiorentina (come Amrabat, anche lui ora viola) .

0 0 vote Article Rating