Il nuovo acquisto della Sampdoria subito positivo al Covid-19: out contro la Fiorentina

Fresco di passaggio alla Sampdoria, Keita Baldé – seguito anche dalla Fiorentina, è risultato positivo al Covid-19 e pertanto, dovrà saltare la partita di venerdì sera proprio contro la Viola.

Ecco la nota del club: “L’U.C. Sampdoria comunica che l’A.S. Monaco F.C. ha autorizzato il calciatore Keita Balde a viaggiare e a sottoporsi alle visite medico-sportive, che non hanno evidenziato problematiche. Nel corso degli accertamenti previsti dalle normative anti-COVID-19 il calciatore è invece risultato debolmente positivo: si specifica che lo stesso non ha avuto contatti con il ‘Gruppo Squadra’ e si trova in isolamento domiciliare fiduciario. Saranno pertanto messe in pratica le procedure sanitarie come da protocollo”.