Il nuovo amore di Firenze. Saponara viaggia spedito verso il rinnovo

Quando lasciò l’Empoli per il Milan non era ancora pronto. Riccardo Saponara è qualità allo stato puro. Ma come ha detto Vincenzo Italiano per farlo rendere al meglio serve «accendergli il fuoco dentro». Dal Milan il presidente Corsi lo riportò a casa, Saponara tornò a regalare magie. Come lo descrive La Gazzetta dello Sport, un trequartista geniale, che fece innamorare il d.s. viola Corvino, che lo prese per 9 milioni. Ma anche il Franchi fu un muro non facile da scalare. Ricky non sentì fiducia.

Poi le altre esperienze, un altro breve passaggio in viola e l’incontro con Italiano. A Spezia. Il tecnico lo sposta ad attaccante esterno. Saponara torna Saponara. E a fine prestito si ripresenta a Firenze. Gattuso lo inserisce nella lista dei partenti. Ma, all’improvviso, in viola arriva Italiano. E per Ricky inizia una nuova vita. Diventa un riferimento prezioso dentro lo spogliatoio e in campo. Firenze se ne innamora e chiede il rinnovo. Non ci saranno problemi. Oggi Saponara si misura nel derby tra le due squadre che ha nel cuore. Empoli perdonerà, ma Ricky vuole la Fiorentina in Europa.