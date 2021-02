Il nuovo contratto di Castrovilli? La Fiorentina aspetta una ‘classifica cristallizzata’

Da quando c’è Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina, Gaetano Castrovilli non ha ancora segnato un gol. A Genova contro la Sampdoria, senza Sofyan Amrabat, la linea mediana vivrà sulle intuizioni e le giocate di questo ragazzo.

Il Corriere dello Sport-Stadio incentra la sua attenzione proprio su di lui, al ritorno dopo aver scontato una giornata di squalifica. Con Castrovilli la Fiorentina tornerà anche a discutere il prolungamento di contratto, ma lo farà quando la classifica sarà cristallizzata.

Per i viola, per il contratto, ma anche per la Nazionale. Il centrocampista pugliese vuole anche ricominciare a mandare messaggi al CT Mancini.