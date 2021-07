Pecini: “Il nuovo allenatore dello Spezia dovrà incarnare i valori di rispetto verso il territorio, la gente che lavora qui in società e i tifosi”

Oggi inizia una nuova era per lo Spezia, che ha presentato il nuovo direttore generale dell’area tecnica, Riccardo Pecini. Tanti i temi da affrontare per il nuovo direttore spezzino, in primis la ricerca del nuovo allenatore dopo l’addio ad Italiano accasatosi alla Fiorentina. A tal proposito il dirigente spezzino ha dichiarato:

“Il tempo è poco ma cerchiamo di sfruttarlo tutto, per fare la scelta migliore per noi e per mettere il nuovo tecnico in condizioni di lavorare. Maran è uno dei pochi profili che stiamo analizzando con attenzione”.

Sulla rabbia dei tifosi liguri dopo l’addio di Italiano e sui valori che dovrà avere il nuovo tecnico: “Concordo al 100%. Bisogna mettere i valori di rispetto verso il territorio, la gente che lavora qui in società e i tifosi. È un principio banale per me, basico per costruire qualcosa”.