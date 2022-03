Il nuovo Franchi mostrato davanti agli occhi di Batistuta

Il 7 marzo, Firenze vivrà una giornata importante. Sarà proprio in quel giorno che verrà svelato il progetto vincitore del concorso internazionale, indetto dal Comune, per il rifacimento del Franchi e del quartiere di Campo di Marte. Insomma si comincerà a vedere come sarà la nuova casa della Fiorentina che dovrebbe entrare pienamente in funzione a partire dal 2026.

E per l’occasione ci saranno anche personaggi d’eccezione a Palazzo Vecchio, esattamente nel Salone dei Cinquecento, dove avverrà la presentazione.

In primo piano come non nominare l’ex bomber viola Gabriel Omar Batistuta? Il Re Leone sarà l’ospite d’eccezione in quella giornata, al pari di Giancarlo Antognoni. In rappresentanza dell’attuale Fiorentina invece ci sarà il direttore generale Joe Barone. Prevista infine la presenza anche del presidente del Coni Giovanni Malagò e del presidente della Figc Gabriele Gravina.