Il nuovo Franchi sarà ancora più ricco: Previsto un maxi-finanziamento

Da una parte il restyling del Franchi, col progetto di David Hirsch di Arup e dall’altra la riqualificazione del quartiere di Campo di Marte. Nella conferenza stampa di ieri, il sindaco di Firenze Dario Nardella è sceso nei dettagli. Ai novantacinque milioni del Pnrr, si potrà sommare anche un fondo aggiuntivo da cinquantacinque, stanziato dal Ministero dell’Interno.

Il costo della ristrutturazione dell’impianto è stato indicato in centotrentacinque milioni al netto di iva, a fronte dei centocinquanta che potrebbero arrivare. Nel complesso, il progetto porterà ad un investimento totale di quattrocentocinquanta milioni, di cui duecentottanta già stanziati per la tramvia e per il parcheggio da tremila posti di cui fruiranno nella quotidianità i residenti. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.