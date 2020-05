Il nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina arriva dalla Francia e potrebbe prendere il posto di… Pulgar!

Secondo quanto riportato dal sito francefootball.fr la Fiorentina sarebbe interessata al centrocampista dello Strasburgo Jean-Ricner Bellegarde. Il francese classe ’98 era arrivato dal Lens solo la scorsa estate ma in poco tempo è riuscito a diventare un giocatore fondamentale per la squadra di Strasburgo collezionando 24 presenze. Il sito riporta un’altra importante indiscrezione: la Fiorentina lo starebbe cercando per sostituire Pulgar, sul quale ci sarebbe l’interesse di West Ham e Siviglia.