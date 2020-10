Il nuovo spagnolo viola e l’altro iberico che avrebbe potuto vestire la maglia della Fiorentina. Due statistiche “da paura” a confronto

La Fiorentina tramite il proprio media ufficiale ha comunicato alcuni dati relativi anche al prossimo avversario ovvero l’Udinese. Due statistiche riguardanti due spagnoli: uno che veste la maglia viola e l’altre che…avrebbe potuta vestirla. Ci sono stati molti rumors infatti nell’ultima sessione di mercato attorno al nome di Gerard Deulofeu che poi, si è accasato all’Udinese. Il nuovo acquisto della Fiorentina, José Callejón, ha partecipato a sette gol (tre reti e quattro assist) in 14 sfide contro l’Udinese in Serie A. Decisamente un bottino confortante se si sceglie di credere alla cabala. Ma anche Gerard Deulofeu non scherza. Lo spagnolo ha segnato il suo primo gol in Serie A nel febbraio 2017 proprio contro la Fiorentina, con la maglia del Milan. Il nuovo acquisto dell’Udinese, subentrato nel finale dell’ultima giornata di campionato, è tornato a disputare una gara di Serie A 1246 giorni dopo la precedente (maggio 2017 in Milan-Bologna).

