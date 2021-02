Il nuovo stadio della Fiorentina fuori da Firenze? In Francia c’è qualcuno che ha fatto così

Mentre a Firenze si discute se valga o meno la pena di costruire il nuovo stadio della Fiorentina al di fuori dei confini cittadini (con Campi Bisenzio in pole position), in Francia c’è una società ha intrapreso questa scelta. Si tratta del Montpellier, che ha annunciato che realizzerà il suo nuovo stadio nella periferia meridionale della città, nell’area di Ode à la Mer, nel comune di Pérols. Avrà una capienza di 25mila spettatori e sarà pronto entro la fine del 2024, come ultimo tassello dei festeggiamenti per il 50esimo anniversario dalla fondazione del club (1974).

Lo stadio sarà intitolato a Louis Nicollin, storico e vulcanico proprietario del club per oltre trent’anni, scomparso improvvisamente nel 2017. Sotto la sua guida, il Montpellier era cresciuto costantemente fino ad arrivare all’incredibile vittoria del campionato di Ligue 1, nel 2012. Il costo del progetto dello stadio, come si legge su archistadia.it, dovrebbe raggiungere i 180 milioni di euro e sarà finanziato al 100% privatamente, sia dal Groupe Nicollin (che detiene il club) sia da altri partner e sponsor locali. L’area del nuovo impianto si completerà anche di aree per la realtà virtuale e gli eSports, strutture di medicina sportiva e spazi per uffici, oltre a un hotel, ristoranti, un asilo nido, il negozio ufficiale e il Museo del club.

Ecco la mappa di Montpellier e l’ubicazione del nuovo impianto (foto tratta da stadiumdb.com):