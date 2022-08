Il pagellone di De Grandis e una Fiorentina definita “intrigante”. “Pesa la partenza di Torreira, tanto passa dai piedi di Jovic”

Sempre meno all’inizio della Serie A e per giornalisti, opinionisti e addetti ai lavori è tempo di fare pronostici e dare valutazioni sul mercato e sulle aspettative che si hanno per le 20 squadre del prossimo campionato: Fiorentina giudicata positivamente e meglio di altre concorrenti come Atalanta e Napoli.

A dare il suo giudizio è stato il noto giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis, che ha definito la Fiorentina come “intrigante” e le ha assegnato un voto di 6,5. In particolare, secondo De Grandis, molto del futuro della Fiorentina passa dalle mani, o meglio dai piedi, di Luka Jovic. Se il serbo dovesse tornare la macchina da gol vista a Francoforte, il tecnico Italiano saprebbe come far divertire tifosi e appassionati di calcio.

Sul giudizio pesa anche la partenza di Torreira, che costringe la Fiorentina sia a dover trovare un nuovo equilibrio a centrocampo con Mandragora e Amrabat al suo posto sia a individuare un nuovo modo per sopperire agli inserimenti in fase offensiva che avevano fruttato diversi gol da parte dell’uruguayano.