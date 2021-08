Il Palio di Siena ricorda Artemio Franchi nel giorno della ricorrenza della sua scomparsa

Il Palio di Siena ricorda il grande Artemio Franchi, nell’anniversario della sua morte avvenuta il 12 agosto 1983 a causa di un incidente stradale.

Franchi, personaggio di spessore internazionale, nacque a Firenze il 18 gennaio 1922 da genitori senesi (dal padre Olinto, chef di uno dei ristoranti più famosi di Firenze, eredita la passione folle per il Palio) fin da ragazzo si innamora del calcio, tifa Fiorentina e mentre frequenta il liceo classico “Galilei” fa parte della squadra studentesca.

Ma nel calcio giocato non è certo un “campione” per cui si iscrive ad un corso per arbitri e arriva ad arbitrare fino alla serie C.

Fu inoltre Capitano della Contrada della Torre dal 1971 al 1983 e ricoprì innumerevoli incarichi nel mondo del calcio italiano fu infatti presidente della Figc, presidente dell’Uefa e vicepresidente della Fifa. A lui è stato dedicato lo stadio della Fiorentina, attualmente in attesa dell’agognato restyling.