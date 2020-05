Baby Pack della Fiorentina, via alle consegne. Il modo migliore per iniziare la Fase 2!

Dopo mesi difficili per un’emergenza sanitaria che continua a tenere banco, la Fiorentina attraverso il proprio profilo Instagram ha annunciato la…lieta notizia! Al via le consegne del dono di benvenuto a tutti i nuovi nati di Firenze.

Dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria, a partire da oggi, le famiglie dei piccoli nati nell’area fiorentina dall’inizio del 2020 possono finalmente ritirare il regalo della Fiorentina pensato per ogni piccolo cuore viola.