Il Palmeiras conquista la Copa Libertadores: tra i protagonisti due ex Fiorentina

Ieri sera al Maracanà il Palmeiras ha battuto 1 a 0 il Santos nella finale di Copa Libertadores. La squadra paulista ha così conquistato la “Champions” del Sudamerica per la seconda volta nella sua storia, battendo i bianconeri grazie a una rete di Breno al decimo minuto di recupero. Diversi giocatori del Palmeiras sono passati anche dalla Serie A: l’ex viola Felipe Melo, Luiz Adriano e Gustavo Gomez. Ma tra i vincitori c’è anche Alain Empereur, in prestito dal Verona, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina (dal 2008 al 2014). Per il difensore brasiliano ieri solo qualche scampolo di partita nei minuti finali della gara, arrivato nella sua squadra del cuore lo scorso novembre in prestito dagli scaligeri. Giusto in tempo per vincere la Libertadores.

0 0 vote Article Rating