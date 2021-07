Il paradosso Atalanta: una squadra “stellare” ma i tifosi contestano Percassi FOTO

Nonostante le ultime tre stratosferiche stagioni, condite da tre terzi posti consecutivi e il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League, i tifosi dell’Atalanta hanno deciso di contestare la presidenza. “Abbonamenti, amichevoli, mercato: Perca$$i non sbagliare, c’è una città da rispettare”. Eè questo l’incredibile, e per molti aspetti inaspettato, striscione comparso quest’oggi all’esterno del centro sportivo Bortolotti di Zingonia. Un gruppo di tifosi bergamaschi si sono radunati per esprimere il loro dissenso verso alcune delle ultime scelte fatte da parte della dirigenza: dal divieto di accesso allo stadio in occasione delle amichevoli e il discorso abbonamenti alle voci su una possibile cessione di Romero. Un clima al limite del paradosso se si pensa a dove fosse la Dea fino a sei anni fa.

Ecco la foto dello striscione: