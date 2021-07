Il paradosso del ‘tormentone’ Milenkovic: piace ai top club ma di offerte non se ne vede l’ombra

Continua ad essere un’incognita il futuro del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Fino ad ieri si parlava di una possibile permanenza in viola fino alla data di scadenza del contratto, ma oggi sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che alcune squadre sono pronte a fare un nuovo tentativo per aggiudicarsi il difensore. In prima linea c’è sempre la Juventus dato che il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe bisogno di un centrale con le sue caratteristiche, ma c’è altro top club che si è messo in corsa per potersi aggiudicare il giocatore.

La società in questione è il Tottenham con l’ex ds della Juventus Fabio Paratici in prima fila, il quale conosce bene il giocatore e avrebbe individuato in lui il biglietto da visita per la nuova esperienza nel club inglese. Fatto sta che ancora, nonostante le varie voci di mercato, non sono offerte importanti alla Fiorentina, che potrebbe cedere Milenkovic soltanto per una cifra molto alta e probabilmente quasi improponibile per quanto sono disposte a spendere le squadre citate prima.