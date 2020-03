Il paradosso di Biraghi: in estate la Fiorentina potrebbe ripartire da capo sulla fascia sinistra

Quello che sembrava quasi certo, cioè il riscatto da parte dell’Inter su Cristiano Biraghi, ora potrebbe non essere più così scontato: il prezzo stabilito la scorsa estate si aggira sui 12 milioni di euro, che per la Fiorentina rappresenterebbe una bella plusvalenza. Di mezzo poi c’è anche Dalbert, che però a Firenze ci è arrivato in prestito secco, salvo qualche pour parler per ridiscutere un eventuale acquisto nei prossimi mesi. Se i due esterni dovessero però tornare al mittente, la Fiorentina su quella fascia mancina dovrebbe in pratica ripartire da capo, valutando se puntare ancora su un calciatore che comunque aveva mentalmente deciso di chiudere l’avventura. E poi che fare davvero di Dalbert? Tutte riflessioni che torneranno d’attualità quando si tornerà in campo, ad emergenza finita.