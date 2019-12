Il paradosso di Pedro: poche presenze e tante richieste sul mercato

Poche presenze in campo e tanto mercato. Una situazione abbastanza paradossale ma sempre più verosimile quella che riguarda Pedro, l’attaccante brasiliano della Fiorentina che ancora ha potuto far vedere ben poco di che pasta è fatto. Gli infortuni della scorsa stagione come noto lo hanno costretto a un recupero graduale della condizione, ma ora la necessità di avere a disposizione un attaccante pronto e completo è sempre più importante. Ecco quindi che il giocatore potrebbe andare in prestito altrove. Oltre alle richieste che arrivano dal Brasile in Portogallo sia il Braga e che il Benfica hanno messo gli occhi su di lui. Restano alla finestra per il centravanti anche lo Schalke 04 e il Cska Mosca.