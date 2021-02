Il paradosso di Sampdoria e Fiorentina, tra salto di qualità e acqua alla gola

Sembrerà un paradosso ma nonostante l’avvio faticoso anche di questa stagione (due sconfitte alle prime due) la Sampdoria si permette il lusso di ospitare da favorita la Fiorentina nella sfida di ritorno. L’andata infatti servì ai blucerchiati per ottenere la loro prima vittoria e raggiungere la squadra viola. Un paradosso anche in considerazione delle aspettative pre stagionali e dei rispettivi monte ingaggi. Tuttosport parla addirittura di “gara da salto di qualità”, perché in caso di vittoria la Samp andrebbe a quota 30, a +8 dalla Fiorentina, lasciandola inguaiata e a quel punto davvero “con l’acqua alla gola”. Uno status in cui Prandelli ieri ha coinvolto anche le squadre immediatamente davanti alla sua squadra in classifica: ma per aver ragione, il tecnico di Orzinuovi deve portare a casa dei punti da Genova.

