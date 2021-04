Il paragone scomodo: “Bruno Fernandes ai livelli di Rui Costa”

Il noto giornalista ed ex dirigente Mario Sconcerti, è intervenuto a TMW Radio raccontando di un paragone tra l’ex Fiorentina Rui Costa e il “fenomeno” del Manchester United Fernandes: “Si vedeva che era un giocatore importante già in Italia, quando era alla Sampdoria, ma ora è diventato un top player. Non mi aspettavo diventasse così. E’ quasi ai livelli di Rui Costa”