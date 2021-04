Il parallelismo tra Chiesa e Vlahovic che Commisso vuole evitare: C’è solo un modo per farlo

Sulle pagine de La Nazione leggiamo un articolo sul parallelismo tra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, che hanno tanti punti in comune. A cominciare dalla Fiorentina, che li ha fatti cresciuti e fatti evolvere in top player. Quello che è il club di Rocco Commisso vuole assolutamente evitare è che i due abbiano lo stesso destino. Il figlio d’arte ha tradito la fiducia del presidente, facendo di tutto per trasferirsi alla Juventus. Oggi a tenere banco è il futuro del serbo, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023.

Commisso non vuole cedere Vlahovic, ma l’attuale accordo tra la Fiorentina e il classe 2000 non mette al riparo la società viola dalle sirene di mercato. Sono tanti i club, italiani e non, che hanno messo gli occhi sull’ex Partizan: dalla Roma al Milan, passando a Liverpool e Borussia Dortmund. L’obiettivo del presidente gigliato è prolungare il contratto il prima possibile, così da blindare Vlahovic anche dalle offerte delle big del calcio.